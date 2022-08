Wypadek autokaru z Polakami. Pomogą polscy policjanci służący w Chorwacji

Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji na antenie TVN24 mówił o zadaniach polskich policjantów znajdujących się obecnie w Chorwacji. - Przypomnę, że mamy na miejscu dwunastu naszych policjantów, którzy pełnią służbę w Chorwacji, pełnią służbę między innymi właśnie dlatego, że dochodzi tam do zdarzeń z udziałem Polaków, niestety też zdarza się, że są poszkodowani - dodał, odnosząc się do tragicznego wypadku autokaru wiozącego polskich pielgrzymów.

Ciarka przekazał, że dwaj policjanci, którzy pełnili służbę wyjezdną, "powinni być na miejscu i być do dyspozycji chorwackich służb ratunkowych". - Z kolei policjanci pełniący służbę w pobliżu Zagrzebia zostali skierowani do szpitali i będą oni pełnić swoją służbę w dyspozycji służb chorwackich, bo to jednak one na miejscu decydują i prowadzą akcję ratowniczą - opisał.