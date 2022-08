Wypadek autokaru w Chorwacji, 12 osób na żyje. Rzecznik MSZ: wszystkie ofiary to polscy obywatele

Szef KPRM Michał Dworczyk: Po ewakuacji rannych ukraińskich żołnierzy do polskich szpitali to kolejna sytuacja, w której medycy Zespołu Pomocy Humanitarno Medycznej podejmują służbę. Na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego medycy i psycholodzy wylatują do Chorwacji aby nieść pomoc rannym Polakom i przygotować transport do kraju.