Polka ranna w wypadku autokaru w Chorwacji: mam tylko przebłyski, pamiętam krzyki

W sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji doszło do wypadku polskiego autokaru. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne - 19 z nich jest w ciężkim stanie. Czworo rannych w sobotę późnym wieczorem wróciło do kraju rządowym samolotem. Po ich powrocie, w chorwackich szpitalach pozostaje 28 rannych polskich obywateli. Wśród nich jest pani Barbara Szafrańska z miejscowości Jedlińsk w województwie mazowieckim. W rozmowie z reporterką TVN24 opowiedziała, co pamięta z tragicznego wypadku.