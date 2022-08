Usłyszała, że ranni to Polacy, wróciła na dyżur. Chorwacka pielęgniarka o pierwszym kontakcie z pielgrzymami

Gdy pojawiły się informacje o wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, Monika Lisowski, pielęgniarka ze szpitala w Zagrzebiu, odpoczywała po nocnym dyżurze. Kobieta, która ma polskie korzenie mimo zmęczenia wróciła, by pomagać ofiarom katastrofy. Jak relacjonuje w rozmowie z chorwackim dziennikiem "Jutarnji list", ranni polscy pielgrzymi byli w takim szoku, że ledwo byli w stanie komunikować się we własnym języku.

Pracująca na co dzień w Szpitalu Uniwersyteckim w Zagrzebiu pielęgniarka wspomniała, że kilka godzin po wypadku polskiego autokaru skończyła nocny dyżur, jednak ze względu na znajomość języka polskiego wróciła do szpitala, by pomóc w zajmowaniu się polskimi pielgrzymami.