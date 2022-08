Dyrektor szpitala w Varażdinie: stan dwójki rannych krytyczny, po wypadku leczymy siedem osób

W wypadku autokaru w Chorwacji zginęło w sobotę 12 osób, a 32 zostały ranne. W szpitalach w Chorwacji przebywa łącznie 28 pacjentów z Polski. Walka o życie części z nich trwa. Wszystkie ofiary wypadku to obywatele polscy, którzy zmierzali do położonego w Bośni i Hercegowinie sanktuarium w Medjugorje. Rannych umieszczono w szpitalach w Zagrzebiu, Varażdinie i Czakovcu.

Dodał, że cztery pacjentki w "zadowalającym stanie zdrowia" zostały wypisane i wróciły do Polski. W niedzielę rano rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę do Warszawy przyleciały cztery ofiary wypadku, które wróciły do kraju wraz z kierowaną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego delegacją, która w sobotę udała się na miejsce katastrofy. Jak dodał Jasina, przetransportowani w nocy ranni zostali przewiezieni do szpitali.