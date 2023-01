Ursula von der Leyen z wizytą w Chorwacji po tym, jak kraj przyjął euro i wstąpił do strefy Schengen

Chorwacja o północy z soboty na niedzielę dołączyła do unii walutowej i przyjęła euro oraz weszła do strefy Schengen. W związku z tym Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, złożyła wizytę w Zagrzebiu. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie, na którym pije kawę w towarzystwie chorwackiego premiera. Zapłaciła za nią "po raz pierwszy" już w europejskiej walucie.

"To okres nowych początków, a w przypadku Chorwacji jeszcze bardziej niż gdziekolwiek indziej w Europie" - napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, która w Nowy Rok przyjechała do Chorwacji, by uczcić wchodzące w życie zmiany.