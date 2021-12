Masowy grób odkryty w pobliżu Vukovaru

86 dni oblężenia

Marija Sestan z Vukovaru ciągle poszukuje swojego syna Tomislava, który w chwili zaginięcia miał 21 lat. - Został schwytany 19 listopada 1991 roku. Ostatnią informacją, jaką mam o nim, jest to, że został zabrany autobusem do pobliskiego Borova. Możecie sobie wyobrazić, jak to jest, budzić się każdego dnia przez 30 lat z nadzieją, że to będzie właśnie ten dzień, kiedy możecie otrzymać jakieś informacje na temat tego, co się z nim stało – powiedziała kobieta dziennikarzom Agencji Reutera.