Na wysypisku śmieci odnaleziono masowy grób

Odkryte miejsce jest grobem wtórnym, co oznacza, że ofiary zostały pochowane gdzie indziej, zanim zostały przeniesione na teren wysypiska śmieci. - Przez dwa lata prowadziliśmy wykopaliska testowe i usunęliśmy ponad 90 tysięcy metrów sześciennych materiału i odpadów, aby dotrzeć do miejsca, w którym znaleźliśmy dotychczas co najmniej dziesięć szczątków osób zaginionych - powiedział chorwacki minister do spraw weteranów Tomo Medved, cytowany przez telewizję N1.