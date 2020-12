Więcej ofiar śmiertelnych, "przeczesywanie ruin trwa". Wstrząs wtórny po trzęsieniu ziemi w Chorwacji

W wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,4, które we wtorek nawiedziło środkową Chorwację, zginęło co najmniej siedem osób - informują lokalne władze. Rannych jest 26 osób, w tym sześć ciężko.

Miejscowe służby medyczne napisały na Twitterze, że "choć przeczesywanie ruin wciąż trwa, to z przykrością musimy już poinformować o zgonach: dziewczynki w Petrinji i pięciu mężczyzn w Majske Poljane" - napisano. "Co najmniej sześć osób zostało ciężko rannych, a 20 to lżej poszkodowani. Myślimy o rodzinach ofiar i rannych" - dodano.