"Co zrobimy, dokąd pójdziemy?". Skutki trzęsienia ziemi na nagraniu z drona

W wielu miejscowościach na południowy wschód od Zagrzebia trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów po trzęsieniu ziemi, które we wtorek nawiedziło Chorwację. Pozapadane dachy i zniszczone mury domów – to tragiczne skutki trzęsienia, które uchwycono na nagraniu z lotu ptaka w miejscowości Majske Poljane.

We wtorkowym trzęsieniu ziemi w Chorwacji zginęło siedem osób - jedna w Petrinji, pięć w miejscowości Majske Poljane w pobliżu Gliny oraz jedna w Żażinie. 26 osób jest rannych, z czego sześć jest w ciężkim stanie. Do akcji ratowniczej zaangażowane zostało wojsko oraz kilka śmigłowców. Służby zapewniają, że zrobią wszystko, aby znaleźć każdego, kto może znajdować się jeszcze pod gruzami.

Rano wystąpiły kolejne trzy wstrząsy

W Chorwacji w środę rano znów zatrzęsła się ziemia. Trzy silne wstrząsy, o magnitudzie od 3,9 do 4,8, ponownie nawiedziły rejony, które we wtorek zostały zdewastowane przez trzęsienie o magnitudzie 6,3. W mieście Sisak i okolicach przerażeni ludzie uciekali ze swoich domów.

"Co zrobimy, dokąd pójdziemy?"

W miejscowości Majske Poljane zdecydowana większość domów została całkowicie zniszczona. - Co zrobimy, dokąd pójdziemy? Bóg wie. Tylko Bóg może nam pomóc. Mam babcię, ma 91 lat, jest unieruchomiona, nosi pieluchy, jest gdzieś zakwaterowana, a ja spędziłam całą noc w samochodzie - mówiła ze łzami w oczach Mira Zlonoga, gdy patrzyła na to, co pozostało z jej domu.