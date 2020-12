"Petrinja jest cała w ruinach, miastem wstrząsają fale paniki"

W wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,4, które we wtorek nawiedziło środkową Chorwację, zginęło co najmniej siedem osób. Ten bilans nie jest zapewne ostateczny - ocenił premier Chorwacji Andrej Plenković. W wielu miejscowościach na południowy wschód od Zagrzebia trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów.

Minister obrony Mario Banożić, który wraz z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Chorwacji admirałem Robertem Hranjem odwiedził miasto, ocenił, że "prace inżynieryjne są teraz kluczowe na całym obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi". - Chodzi o to, by zapewnić bezpieczeństwo ludności. Dopiero potem będziemy myśleć o odbudowie i o tym, co zrobić, by jak najszybciej przywrócić wszystko do normy - powiedział.