Wyławiał ściśle chronione małże, przyjechała chorwacka policja. Wobec Polaka wszczęto postępowanie

Funkcjonariusze pojawili się na wskazanym miejscu - plaży w niewielkiej Fazanie, w pobliżu Puli na południowym skraju półwyspu Istria nad Adriatykiem. Tam dojrzeli mężczyznę na dmuchanym materacu, który wyciągał z wody małże, a dokładniej przyszynki szlachetne. To największy śródziemnomorski małż, którego liczebność drastycznie maleje, przez co grozi im wyginięcie. Do tego statusu doprowadziło właśnie ich odławianie.