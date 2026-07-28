Świat Obywatelskie zatrzymanie Polaka na chorwackiej plaży Oprac. Maciej Wacławik |

Kierowniczka Dyżurnet.pl o wykorzystywaniu nieletnich w internecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: puntacristo/Shutterstock

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61-letni Polak jest podejrzany o fotografowanie w miniony czwartek dzieci bawiących się na plaży i w morzu w miejscowości Prapratno na półwyspie Peljeszac. Policja z miasta Ston otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu od osób, które zauważyły nietypowe zachowanie mężczyzny i dokonały obywatelskiego zatrzymania.

W sobotę mężczyzna został przewieziony do aresztu policyjnego komendy policji żupanii (województwa) dubrownicko-neretwiańskiej. Następnie sędzia śledczy zdecydował o zastosowaniu w stosunku do 61-latka aresztu tymczasowego. Podczas przeszukania namiotu, w którym przebywał mężczyzna, oraz użytkowanego przez niego pojazdu zabezpieczono telefon komórkowy i trzy nośniki danych USB.

Zatrzymanie w Chorwacji. Odsiadywał już karę

W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej policja przekazała, że obywatel Polski odbywał w 2007 roku karę pozbawienia wolności za to samo przestępstwo popełnione na wyspie Rab na północy Chorwacji.

Służby zaapelowały do rodziców o baczne obserwowanie dzieci bawiących się na plaży, ubieranie ich w stroje kąpielowe i powiadomienie policji w przypadku zauważenia osoby zachowującej się w nietypowy sposób czy filmującej nieletnich.

Redagował AM