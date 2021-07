Ogromne korki na przejściach granicznych z Chorwacją

Długie kolejki na granicy słoweńsko-chorwackiej

O przestojach na trasach prowadzących do chorwackich kurortów poinformowało w sobotę także słoweńskie centrum informacji o ruchu drogowym. Jak podano, w południe na wszystkich głównych przejściach do Chorwacji czas oczekiwania przekraczał dwie godziny.

Sytuacja jest najgorsza na małych przejściach granicznych, takich jak Vinica, gdzie osoby wjeżdżające do Chorwacji mogły spodziewać się oczekiwania nawet do sześciu godzin. Na głównych przejściach, takich jak Obreżje-Bregana, Gruszkovje-Macelj i Jelszane-Rupa, czas oczekiwania wynosił od dwóch do czterech godzin. Ruch w przeciwnym kierunku także jest utrudniony. Większość przejść podaje, że czas oczekiwania na wjazd do Słowenii przekraczał dwie godziny.