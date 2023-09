Na pokładzie wojskowego śmigłowca w Chorwacji urodziło się dziecko

czytaj dalej

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni w Palermo i Caivano pod Neapolem doszło do zbiorowych gwałtów. Obie sprawy wstrząsnęły Italią. Napaści było w minionych miesiącach więcej. Tego lata kwestia przemocy wobec kobiet i dziewcząt we Włoszech zdominowała pierwsze strony gazet, a w kraju na nowo rozgorzała dyskusja na temat źródeł problemu i sposobów na walkę z nim - pisze "New York Times".