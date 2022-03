Dron z Ukrainy przeleciał nad Węgrami i rozbił się w Chorwacji. "To cud, że nikt nie zginął"

Burmistrz: to cud, że nikt nie zginął

Burmistrz chorwackiej stolicy Tomislav Tomasević poinformował, że części maszyny znaleziono w kilku miejscach. - To cud, że nikt nie zginął. To duża maszyna - stwierdził.

Minister obrony Chorwacji Mario Banozić przekazał, że nie jest jasne, czy dron należy do Ukrainy, czy do Rosji. - To bardzo poważny incydent, musimy go dogłębnie wyjaśnić - powiedział. Odmówił dalszego komentarza w tej sprawie.