Ciała trójki dzieci znalezione w mieszkaniu w Zagrzebiu. Śledczy podejrzewają ojca o zabójstwo

Do ujawnienia zabójstwa doszło w nocy z piątku na sobotę. Około godziny 2.00 funkcjonariusze chorwackiej policji weszli do mieszkania w Zagrzebiu, gdzie odnaleziono troje nieżyjących dzieci. Z relacji lokalnej telewizji wynika, że to chłopiec i dziewczynka w wieku siedmiu lat oraz czteroletni chłopiec. W lokalu był także ojciec dzieci – 56-letni obywatel Austrii, na stale mieszkający w Chorwacji. Mężczyzna był nieprzytomny i został przewieziony do szpitala. Telewizja HRT podaje, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.