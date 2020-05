Dzieci z rzadkim schorzeniem pojawiają się w szpitalach. Alert w Nowym Jorku

Władze Nowego Jorku ogłosiły alert zdrowotny. Ma on związek z przyjęciem do szpitali grupy dzieci z objawami rzadkiego schorzenia, które może mieć związek z COVID-19. Choroba Kawasakiego zagraża życiu pacjentów.

Burmistrz miasta Nowy Jork Bill de Blasio mówił we wtorek, że u czworga z 15 dzieci, które trafiły do szpitala z tym podejrzeniem, stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, a u sześciorga obecność przeciwciał wskazującą na przebywaną właśnie chorobę COVID-19 lub jej przebycie.

Władze Nowego Jorku wezwały lekarzy, aby, jeśli natrafią na pacjentów dotkniętych tą chorobą, kierowali ich do specjalistów i powiadamiali miejski wydział zdrowia. Zwracają się do rodziców dzieci z objawami choroby o natychmiastowy kontakt z lekarzem. - Chociaż związek tego syndromu z COVID-19 nie jest jeszcze ustalony i nie wszystkie z tych przypadków miały pozytywny wynik testu DNA lub serologicznego na COVID-19, prosimy wszystkich, aby skontaktowali się z nami natychmiast, jeśli zobaczą pacjentów z określonymi przez nas symptomami – zaapelowała we wtorek komisarz do spraw zdrowia w Nowym Jorku Oxiris Barbot.