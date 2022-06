Justin Bieber ze sparaliżowaną połową twarzy. To efekt półpaśca. Jak się go leczy, jakie mogą być powikłania

Opadająca powieka, kącik ust i zaburzenia mowy - zespół Ramseya Hunta, na który cierpi kanadyjski piosenkarz Justin Bieber, to rzadkie powikłanie półpaśca. Po okresie długiej izolacji spowodowanej pandemią występuje coraz częściej. Zdaniem specjalistów można się przed tą chorobą chronić dzięki szczepionce.

Paraliż prawej części twarzy, zdiagnozowany jako zespół Ramseya Hunta, zmusił 28-letniego kanadyjskiego piosenkarza do odwołania części występów i przełożenia ich na późniejszy termin. "Chciałem wam powiedzieć, co się ze mną dzieje. Mam syndrom Ramseya Hunta, związany z wirusem półpaśca usznego, który zaatakował moje nerwy twarzowe. Jak widzicie, to oko się nie zamyka, nie mogę się uśmiechnąć tą częścią ust ani poruszyć nozdrzem" - mówi na nagraniu.