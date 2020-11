"Podziemny wielki mur" na wypadek nuklearnego ataku

W ostatnich dwóch dekadach Chiny zbudowały sieć tuneli, by zabezpieczyć swój arsenał rakietowy i móc odpowiedzieć na potencjalny atak jądrowy USA – podał hongkoński dziennik "South China Morning Post", cytując emerytowanego pułkownika chińskiej armii.

By móc ukryć i przemieszczać swoje rakiety balistyczne w przypadku takiego ataku, Chiny wybudowały mierzącą 5 tysięcy kilometrów sieć tuneli, nazywanych przez państwowe media "podziemnym wielkim murem". Chiny są również zdolne do wystrzeliwania rakiet z głowicami nuklearnymi z okrętów nawodnych i podwodnych.

Arsenał nuklearny Chin

Chiny zobowiązały się, że pod żadnym pozorem nie użyją broni jądrowej jako pierwsze. Według Federacji Naukowców Amerykańskich (FAS) Chiny posiadają 320 głowic nuklearnych, a więc znaczniej mniej niż Rosja i USA, które mają ich po około 4000, nie licząc głowic przeznaczonych do rozbrojenia.

Władze USA wielokrotnie wzywały Chiny do negocjacji rozbrojeniowych i przyłączenia się do nowej wersji traktatu New START w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Pekin oświadczył jednak, że nie jest takimi rozmowami zainteresowany, biorąc pod uwagę różnicę w wielkości arsenałów jądrowych Chin i USA.