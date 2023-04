Chiny zmieniają zasady poboru do wojska. Mają "skupiać się na przygotowaniach do wojny"

Chińskie władze ogłosiły nowe zasady poboru do wojska. Dotyczą one m.in. mobilizacji w czasie wojny. Analitycy oceniają to jako próbę podniesienia gotowości bojowej na wypadek konfliktu zbrojnego o Tajwan – donosi hongkoński dziennik "South China Morning Post".

W opublikowanych w tym tygodniu wytycznych napisano, że pobór powinien "skupiać się na przygotowaniach do wojny" – podkreśla gazeta. Po raz pierwszy wśród zasad poboru znalazł się osobny rozdział poświęcony mobilizacji w czasie wojny. Napisano w nim, że w przypadku konfliktu zbrojnego priorytetowo powoływani mają być byli żołnierze, którzy mają wracać do swoich dawnych jednostek lub na podobne stanowiska.

Ekspert: Chiny chcą pozbyć się "słabych punktów"

Chińskie ćwiczenia wokół Tajwanu

Xi oświadczył w tym tygodniu w przemówieniu w bazie marynarki wojennej na południu Chin, że armia musi nasilić szkolenie zorientowane na rzeczywiste zdolności do walki. Wezwał do przyspieszenia modernizacji sił zbrojnych, by wykonywały one "różne misje powierzone im przez partię i lud".