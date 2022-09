Komunistyczna Partia Chin wprowadzi zmiany w konstytucji. Taka możliwość jest raz na pięć lat

Komunistyczna Partia Chin w październiku dokona zmian w swojej konstytucji podczas XX krajowego zjazdu w Pekinie - poinformowała w piątek chińska agencja informacyjna Xinhua. Agencja nie przekazała, na czym polegać mają te zmiany. Najprawdopodobniej będą one jednak służyć dalszemu umocnieniu pozycji rządzącego Chinami Xi Jinpinga.

Powszechnie spodziewa się jednak, że rządzący Chinami Xi Jinping podczas zbliżającego się zjazdu Partii umocni swoją pozycję najsilniejszego chińskiego przywódcy od czasów Mao Zedonga. W tym celu dokonał on już raz zmiany w partyjnej konstytucji w 2017 roku. Wprowadził wówczas do niej swoje nazwisko zapisem o "Myśli Xi Jinpinga na temat Socjalizmu o Chińskiej Charakterystyce"

Zmiana konstytucji

Teraz według cytowanych przez agencję Reutera obserwatorów spodziewa się, że kolejna zmiana do konstytucji może polegać na skróceniu tego zapisu do "Myśli Xi Jinpinga". Choć zmiana taka wydawać się może niewiele znacząca, w niedemokratycznych Chinach tego typu symbole mają bardzo duże znaczenie. Skrócenie zapisu stanowiłoby wzmocnienie przywódczej pozycji Xi, ponieważ zrównałoby go z konstytucyjnym zapisem dotyczącym twórcy współczesnych Chin i brzmiącym "Myśli Mao Zedonga".