Dziecko porwane z ulicy odnalazło się po 17 latach. Dzięki rysunkowi

Dzięki portretowi spotkał się z córką po 17 latach

Ojciec 22-letniej obecnie kobiety, Rengui Zhong, zrezygnował z pracy, by poświęcić się poszukiwaniom córki w całych Chinach , a przy tym "zaciągnął ogromne długi". - Kontynuowanie poszukiwań mojej córki było jedynym sposobem na poczucie, że jestem ojcem - stwierdził Zhong, cytowany przez "SCMP". W 2018 mężczyzna zlecił wykonanie portretu nastoletniej zaginionej na podstawie opisów jej wyglądu z czasów dzieciństwa. Gotowy portret umieścił na tablicach ogłoszeniowych, a także w nagraniu na platformie Douyin, czyli chińskiej wersji TikToka.

Debata na temat uprowadzeń dzieci

W 2021 roku BBC wskazało, że problem ten istnieje nadal i co roku uprowadzane są tysiące dzieci. Dotyczy to zwłaszcza małych chłopców, ponieważ chińskie rodziny tradycyjnie pragną mieć męskiego dziedzica. Szacuje się, że w 2015 roku w Chinach porwano około 20 tysięcy dzieci, które zostały sprzedane do adopcji w kraju i za granicą. Na początku zeszłego roku portal "China Daily" donosił, że według chińskich władz w 2021 roku policja odnalazła ponad 10 tys. zaginionych i uprowadzonych dzieci.