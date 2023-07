Dach sali gimnastycznej runął na uczennice, zginęło 11 osób

Jedenaście osób zginęło w wyniku zawalenia się dachu sali gimnastycznej w mieście Qiqihar w północno-wschodnich Chinach. Większość ofiar to dziewczęta ze szkolnej drużyny siatkarskiej. Według lokalnych władz do katastrofy mogły doprowadzić nielegalnie składowane na dachu sali materiały.

W chwili wypadku w sali gimnastycznej znajdowało się 19 osób. Czterem udało się uciec, 15 osób znalazło się pod gruzami. Lokalne służby natychmiast przystąpiły do akcji ratunkowej. Około godz. 4 nad ranem w poniedziałek czasu polskiego wyciągnięto spod nich ostatnią osobę, uczennicę bez oznak życia. Według lokalnych władz w wyniku zawalenia się dachu łącznie zginęło 11 osób. Większość z nich to młode dziewczęta, nie wiadomo, czy wśród ofiar są też osoby dorosłe.

Zawalił się dach sali gimnastycznej

Lokalne władze jako możliwy powód runięcia dachu wskazały nielegalne składowanie na nim materiałów, które nadmiernie obciążyły konstrukcję. Wstępne wyniki śledztwa miały wykazać, że w trakcie budowy klas przylegających do sali robotnicy niezgodnie z prawem umieścili na jej dachu perlit - skałę, która może wchłaniać wodę. Przypuszcza się, że perlit wchłonął wodę deszczową, zwiększając w ten sposób swoją wagę, co doprowadziło do zawalenia się dachu. Trwa śledztwo, a kilka osób z firmy budowlanej trafiło już do aresztu.