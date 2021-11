Zbiegł z chińskiego więzienia, by uniknąć deportacji do Korei Północnej. Został zatrzymany

39-letni Zhu Xianjian ponad miesiąc temu uciekł z chińskiego więzienia, by uniknąć deportacji do Korei Północnej. Został zatrzymany i aresztowany. Według szacunków Human Rights Watch w Chinach jest przetrzymywanych co najmniej 1100 obywateli Korei Północnej. Wielu z nich po zwolnieniu jest deportowanych do tego kraju, gdzie najczęściej są poddawani torturom.