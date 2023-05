Chiny zagłosowały w ONZ za rezolucją, w której Rosję określono jako agresora. "Nie przełom a priorytety"

Shen przekazała, że w głosowaniu nad tym paragrafem Chiny wstrzymały się od głosu, co - jak napisała - "było na rękę Moskwie". Paragraf ostatecznie został przegłosowany, co utorowało drogę do głosowania nad całą treścią rezolucji.

Shen przypomniała we wpisie wypowiedz Lu Shaye'a, ambasadora Chin w Paryżu, który w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI, pytany o stanowisko wobec anektowanego przez Rosję ukraińskiego Krymu, stwierdził, że "zależy, jak patrzeć na to zagadnienie" i że "nie jest to takie proste". Shaye stwierdził, że półwysep "początkowo był rosyjski". - Według prawa międzynarodowego nawet kraje byłego ZSRR nie mają czynnego statusu, bo nie ma międzynarodowej umowy, która by potwierdzała ich status jako suwerennych państw - dodał.