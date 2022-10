Dekada rządów Xi Jinpinga i pytania o dalszą drogę. "Marsz w stronę totalitaryzmu"

Xi Jinping został wybrany na trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin. Przez dziesięć lat rządów chiński przywódca skupił władzę w swoich rękach, zaostrzył cenzurę i rozwinął system nadzoru nad obywatelami. Chiny wzmacniają armię, a na arenie międzynarodowej zaczęły głośno domagać się spełnienia swoich roszczeń, co pogorszyło ich relacje z Zachodem - zwracają uwagę komentatorzy. Pod rządami Xi doszło do "sklejenia partii z państwem" - ocenia doktor Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że Xi poszedł w przeciwną stronę: zacieśnił swoją kontrolę nad partią, a partii - nad państwem i obywatelami. Odwrócił też kierunek części reform gospodarczych, które w poprzednich dekadach umożliwiły Chinom gwałtowny wzrost. Wzmocnił pozycję państwowych firm, zwiększył nacisk na ideologię i bezpieczeństwo państwowe. Pod rządami Xi doszło do "sklejenia partii z państwem" przy dominacji biurokracji partyjnej nad państwową, a także do upartyjnienia sektora prywatnego - podkreśla doktor Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

- Pełna kontrola nad społeczeństwem, nawet nie faktyczna, tylko poczucie jednostki, że jest kontrolowana, bo wszechwładne państwo ma możliwości, by ją kontrolować, jest marszem w stronę totalitaryzmu - ocenia.

Inwigilacja, prześladowanie mniejszości, propaganda

Xi wszczął kampanię antykorupcyjną, w ramach której ukarano miliony urzędników, i wprowadził surowe przepisy środowiskowe, co poprawiło jakość powietrza. Partia wypracowała również metody kontroli internetu, by nie dopuścić do dalszej krytyki. Sieć z oazy relatywnej wolności zmieniła się w skuteczne narzędzie inwigilacji i kontroli w rękach władz, podobnie jak miliony kamer monitoringu, rozpoznawanie twarzy i inne nowoczesne technologie.