Przywódca Chin wezwał armię do podnoszenia gotowości bojowej

Przywódca Chin Xi Jinping wezwał armię do wszechstronnego podnoszenia gotowości bojowej – poinformowała w niedzielę oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua, relacjonując niedawną inspekcję Xi w jednostce wojskowej na północnym wschodzie Chin.

Podczas inspekcji w jednostce wezwał armię do podnoszenia poziomu gotowości bojowej, zintensyfikowania treningu kluczowych i trudnych elementów oraz budowy nowych zdolności bojowych, by skutecznie wypełniać zadania wyznaczane przez partię i lud – przekazała agencja Xinhua. Pochwalił także wojsko i policję za pomoc w usuwaniu skutków powodzi, jakie nawiedziły tego lata północno-wschodnią część kraju.

W ubiegłym roku w czasie XX krajowego zjazdu KPCh Xi nakazał przyspieszenie modernizacji chińskiej armii, by stała się wojskiem "światowej klasy". Później wzywał również do wzmocnienia treningu pod kątem rzeczywistej walki i podnoszenia gotowości bojowej, aby armia była w stanie walczyć i wygrywać wojny.

Chiny zwiększają presję

Źródłem napięć w regionie są również spory terytorialne na Morzu Południowochińskim, które uznawane są za jeden z potencjalnych punktów zapalnych możliwego otwartego konfliktu. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu do poszczególnych części akwenu.