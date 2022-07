Xi Jinping po latach odwiedził Sinciang. Mówił, że już nie jest "odległym krańcem"

Chiński przywódca Xi Jinping, po raz pierwszy od ośmiu lat, odwiedził region Sinciang. Przed jego ostatnią wizytą w tej prowincji ruszyła represyjna kampania przeciwko "radykalizmowi, terroryzmowi i separatyzmowi". Według ekspertów, chiński reżim jest przekonany do tego, co osiągnął w Sinciangu poprzez tłumienie oporu Ujgurów i innych mniejszości etnicznych, prowadzonej mimo powszechnej międzynarodowej krytyki.

Xi przekonywał również, że Sinciang nie jest już "odległym krańcem", lecz dzięki lansowanej przez rząd inicjatywie Pasa i Szlaku stał się "kluczowym obszarem i hubem", co ocenił jako dokonanie o "historycznym znaczeniu" - przekazały państwowe chińskie media.

Chińskie represje wobec Ujgurów

Według krytyków te komentarze są jednak oderwane od okrutnej rzeczywistości w Sinciangu, gdzie władze stosują wszechobecny nadzór, a z ujawnianych przez media dokumentów wynika, że Ujgurzy i przedstawiciele innych mniejszości trafiają do masowych ośrodków zatrzymań za takie "przewinienia" jak nauka islamu, noszenie brody czy używanie niedozwolonych aplikacji na telefonach.

- Zdjęcia roześmianych Ujgurów nie zmieniają dowodów, że niewinni Ujgurzy wciąż trafiają do więzień. "Chiński sen" nie może być osiągnięty, gdy grupa etniczna poddawana jest reżimowi apartheidu i zatrzymywana z powodu swojej rasy – powiedziała dziennikowi "New York Times" pracująca w USA prawniczka Rayhan Asat, której młodszy brat jest przetrzymywany w Sinciangu.

Sankcje za łamanie praw człowieka

Przed ostatnią wizytą Xi w Sinciangu w 2014 roku ujgurscy bojownicy zabili nożami 31 osób i ranili ponad 140 na dworcu kolejowym w Kunmingu, a ostatniego dnia tej wizyty doszło do ataku terrorystycznego z użyciem noży i bomb na dworcu w Urumczi, w wyniku którego zginęły trzy osoby, a 79 zostało rannych. Władze oskarżyły o te ataki ujgurskich ekstremistów i wkrótce rozpoczęły represyjną kampanię przeciwko radykalizmowi, terroryzmowi i separatyzmowi.

USA zarzucają Chinom ludobójstwo, a UE i szereg państw zachodnich nałożyło na niektórych chińskich urzędników sankcje za łamanie praw człowieka w Sinciangu. Chiny zaprzeczają, że w regionie dochodzi do prześladowań.

- Wizyta Xi sugeruje, że partia jest wyraźnie bardzo przekona do tego, co osiągnęła w Sinciangu (…) Sądzą, że zapewnili bezpieczeństwo i "stabilność" i są na dobrej drodze, by osiągnąć długoterminowy cel w postaci kulturowej asymilacji – ocenił badacz z Centrum Badań Obronnych w Australijskim Koledżu Obrony (ADC) Michael Clarke, cytowany przez "NYT".