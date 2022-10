Xi Jinping idzie w ślady Mao Zedonga. Doktor Michał Bogusz z OSW komentuje

Xi w stronę Mao

Zaostrzona retoryka i wzrost obaw

W przemówieniu na otwarcie XX zjazdu KPCh Xi zaostrzył retorykę wobec Tajwanu . Oświadczył, że Chiny dążą do "pokojowego zjednoczenia", ale "nie obiecają, że wyrzekną się użycia siły" przeciwko - jak to określił - "elementom separatystycznym" i "zewnętrznym ingerencjom". Choć zdaniem ekspertów nie oznacza to nieuchronnego konfliktu, pojawiają się obawy, że może do niego dojść w nadchodzących latach.

Od zapanowania nad rozprężeniem do władzy jednostki

Według doktora Bogusza w 2012 roku partyjna starszyzna dała Xi zgodę na rządy przez 15-20 lat, by zapanować nad rozprężeniem dyscypliny w KPCh. - Pytanie, na ile starszyzna wciąż go kontroluje, a na ile wykorzystał okazję, by się usamodzielnić i odsunąć tych, którzy wynieśli go do władzy. Nie byłby to pierwszy ani ostatni przypadek w historii - ocenił ekspert OSW.