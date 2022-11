Wygrał miliony na loterii. Ukrył to przed żoną i dzieckiem, by nie stali się "aroganccy i leniwi"

Wielka wygrana padła 21 października w południowych Chinach na loterii Guanxi Welfare Lottery. Mężczyzna, który przedstawia się jako "Pan Li", kupił 40 losów za 80 juanów, czyli około 50 złotych w sklepie w mieście Litang w prowincji Guangxi. Zasadą loterii jest, że uczestnicy typują siedem liczb - sześć na kulkach koloru czerwonego i jedną na kulce niebieskiej. "Pan Li" na każdym z zakupionych losów wytypował te same liczby, które zaznaczał od wielu lat: 2, 15, 19, 26, 27, 29 i 2. Tym razem okazały się szczęśliwe i za każdy los mężczyzna wygrał 5,48 mln juanów. W sumie dało to wygraną w wysokości 219 mln juanów, czyli około 142 mln złotych.

Odbiór nagrody w przebraniu

"Pan Li" postanowił jednak ukryć swoją wygraną nie tylko przed obcymi, ale nawet własną rodziną. Jak przyznał, choć bardzo cieszył się z wygranej, to próbował powstrzymać swoje emocje i nie powiedział nikomu o zwycięstwie, nawet najbliższym. Postanowił, że nie powie rodzinie o gigantycznej wygranej, bo obawia się, że przez nią żona i dziecko staliby się "aroganccy i leniwi", informują lokalne media. - Nie powiedziałem mojej żonie ani dziecku. Obawiam się, że mogliby poczuć się lepsi od innych i nie będą ciężko pracować ani uczyć się w przyszłości - cytuje go lokalny "Nanning Evening News".

"Pan Li" przyznał, że jest "wiernym fanem" loterii i regularnie brał w niej udział od ponad dziesięciu lat. Wybierał zawsze te same liczby, bo "wyglądały zadowalająco". - W przeszłości wygrałem tylko kilkadziesiąt juanów - wskazał. - Kupowanie losów postrzegam jako hobby, a mojej rodziny to nie obchodzi. Poza tym, nie wydaję na to dużo pieniędzy, a loteria to dla mnie promyk nadziei - powiedział.