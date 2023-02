Wygrał na loterii miliony, ukrył to przed żoną. Stracił małżeństwo i pieniądze

czytaj dalej

Wracając do Europy, wracamy do domu. Staję przed państwem, żeby bronić naszego prawa powrotu do domu - mówił w Parlamencie Europejskim w Brukseli Wołodymyr Zełenski. Przemówienie rozpoczął od słów: "Sława Ukrajini". W odpowiedzi eurodeputowani odkrzyknęli: "Herojam sława". Prezydent Ukrainy w czwartek wziął także udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej.