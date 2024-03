W restauracji w miejscowości Yanjiao w północno-wschodnich Chinach doszło do silnego wybuchu, w którym zginęły co najmniej dwie osoby, a 26 zostało rannych. Na nagraniach z momentu zdarzenia widać kłęby wysoko unoszącego się dymu, uciekających ludzi i ulice pokryte pyłem i gruzami.

Wybuch w restauracji

Jak przekazała chińska stacja CCTV, do eksplozji doszło w "starej dzielnicy mieszkalnej", skąd wielu mieszkańców codziennie dojeżdża do pracy w oddalonym o niecałe 50 km Pekinie. W zdarzeniu zginęły co najmniej dwie osoby, a 26 zostało rannych i przewieziono je do szpitala. Poważnie uszkodzone zostały co najmniej trzy budynki. Lokalni mieszkańcy relacjonowali, że poczuli, jak ich domy się zatrzęsły.