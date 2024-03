Rząd zachęca do oszczędzania na weselach i skromnych przyjęć. Trafił w czuły punkt

Władze w Pekinie zachęcają młodych do prostych i oszczędnych wesel, zamiast organizowania tradycyjnych, wystawnych przyjęć. Artykuł na ten temat, opublikowany przez rządową organizację broniącą praw kobiet, wywołał lawinę komentarzy w chińskim internecie. Wszystko dlatego, że rosnące koszty życia sprawiają, iż wielu młodych całkiem rezygnuje z zawierania małżeństw.

Chiny mierzą się z poważnym kryzysem demograficznym, wynikającym z utrzymywanej przez dekady polityki jednego dziecka i gwałtownie rosnących kosztów życia. Pekin ma nadzieję na przeciwdziałanie dramatycznie niskiemu wskaźnikowi dzietności m.in. zachęcając młodych do brania ślubów.

We wtorek w chińskim serwisie Baidu ukazał się dotyczący tego artykuł Ogólnochińskiej Federacji Kobiet, rządowej agencji mającej działać na rzecz ochrony praw kobiet. Zachęcono w nim młodych ludzi do organizowania skromnych wesel zamiast tradycyjnych bankietów z setkami gości. Tekst niemal natychmiast stał się prawdziwym hitem wśród internautów, trafiając w czuły punkt wielu młodych ludzi. Zdecydowana większość z nich poparła rządowe postulaty.

Drogie wesela

W artykule argumentowano, że młode pary są zmęczone ponoszonymi ogromnymi wydatkami na organizację wystawnych wesel i koniecznością poświęcania na to czasu oraz energii. W związku z tym zachęcono je do zrezygnowania z kultywowania tej tradycji i takich popularnych atrakcji ślubnych jak wynajęcie luksusowego samochodu, najlepszego fotografa, czy zakupu pamiątek dla gości weselnych.

Zamiast tego polecono, by młodzi decydowali się na małe, proste i skromne przyjęcia dla rodziny i bliskich. Jedna z cytowanych w artykule par opowiedziała, że zdecydowała się na tego typu oszczędną wersję wesela i wydała na nie jedynie 6 tysięcy juanów (ponad 3 tys. zł), podczas gdy tradycyjne, wielkie wesele kosztowałoby ją ponad 200 tysięcy juanów (ok. 110 tys. zł). "Z perspektywy społecznej, ekstrawaganckie świętowanie szczęśliwych wydarzeń to zły nawyk" - stwierdzono w artykule. Dodano, że wzrost popularności skromnych wesel jest ważny "dla rozwijania dobrych zwyczajów".