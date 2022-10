Chińskie władze opóźniły publikację wyników gospodarczych w czasie kluczowego zjazdu partii

Chiński urząd statystyczny opóźnił publikację wyników gospodarczych, w tym oczekiwanych we wtorek danych o wzroście PKB w III kwartale – podały w poniedziałek media, wiążąc to z trwającym w Pekinie XX zjazdem Komunistycznej Partii Chin.

Opóźnienie uznawane jest za posunięcie wysoce niecodzienne. Pojawiają się spekulacje, że słabe wyniki gospodarcze mogłyby osłabić zaufanie do polityki przywódcy ChRL Xi Jinpinga – podała agencja Kyodo.

W drugim kwartale chińskie PKB wzrosło zaledwie o 0,4 proc., licząc rok do roku, co wynikało między innymi z surowych zasad polityki "zero covid" i wiosennego dwumiesięcznego lockdownu w Szanghaju, ważnym ośrodku handlowym i finansowym.