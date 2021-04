W pięć dni chcą zaszczepić całe miasto. "Proces nie może być przerwany"

Według państwowej agencji prasowej Xinhua kryzysowe szczepienia rozpoczęto w czterech przygranicznych powiatach w prowincji Junnan, w tym w mieście Ruili, gdzie wykryto w ostatnich dniach kilkadziesiąt nowych infekcji. Zastrzyki mają dostać wszyscy, którzy spełniają kryteria do szczepienia. Miasto liczy ponad 200 tysięcy mieszkańców.

Sekretarz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Ruili Gong Yunzun oświadczył, że w jego mieście kampania powszechnych szczepień zostanie przeprowadzona w ciągu pięciu dni. "To konieczne, by miasto mogło wrócić do normalności" - przekonują władze.