Sytuacja w Chinach po zjeździe KPCh. Ekspert: lojalność przyćmiła kompetencje

Zasadniczo wszystko będzie zależało od poglądów jednego człowieka i prawdopodobnie nie będzie nikogo wpływowego, kto będzie skłonny powiedzieć Xi, że jego polityka nie działa – ocenił profesor Anthony Saich z Uniwersytetu Harvarda, odnosząc się do nowego kierownictwa Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Określił to jako "zespół Putina".

Na zakończonym niedawno XX krajowym zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Xi Jinping zerwał z tradycją i pozostał u władzy co najmniej na kolejną pięcioletnią kadencję. W kluczowych komitetach otoczył się wyłącznie swoimi zaufanymi stronnikami. Eksperci oceniają to jako absolutną dominację Xi.

"Ryzyko, że jeden człowiek dokona błędnej oceny i rozpocznie wojnę, zawsze jest większe, niż że zrobi to grupa ludzi"

Podczas zjazdu KPCh Xi zaostrzył retorykę wobec Tajwanu, nie wykluczając użycia siły przeciwko "separatystom" i "zewnętrznym ingerencjom" w sprawy wyspy. Podobnie jak w poprzednich wypowiedziach, określił "zjednoczenie ojczyzny" jako warunek konieczny do osiągnięcia "wielkiego odrodzenia narodu chińskiego", co jest lansowanym przez niego celem, który ma zostać osiągnięty przed stuleciem ChRL w 2049 roku.

Zdaniem wielu ekspertów nie oznacza to, że Pekin zamierza w najbliższym czasie zaatakować. Victor Shih z Uniwersytetu Kalifornijskiego ocenił, że przy takim składzie najwyższego kierownictwa KPCh i Centralnej Komisji Wojskowej rozkazy Xi zostaną wypełnione, "jakkolwiek ekstremalne" by nie były. "Może to być decyzja o inwazji na Tajwan, oczywiście przygotowanie do czegoś nie oznacza, że to się wydarzy" – podkreślił Shih.