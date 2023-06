Chiny wiercą na pustyni otwór o głębokości 11 tysięcy metrów. Czego szukają?

Chiny rozpoczęły wiercenie jednego z najgłębszych na świecie otworów w Ziemi. Ma mieć ponad 11 tysięcy metrów głębokości i umożliwić chińskim naukowcom zbadanie ziemskich warstw. Autorzy projektu nazywają go "odważną próbą zbadania nieznanego obszaru".

We wtorek Chińczycy rozpoczęli prace na pustyni Takla Makan przy rzece Tarim w regionie Sinciang w północno-zachodniej części kraju - podał "Guardian", powołując się na informacje chińskiej państwowej agencji prasowej Xinhua. Odwiert ma umożliwić zbadanie warstw Ziemi, docierając do skał skorupy ziemskiej, powstałych nawet 145 mln lat temu. Projekt ma zakończyć się za 457 dni, a chińskie media opisują go jako "kamień milowy w eksploracji Ziemi przez Chiny".