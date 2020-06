"Czy widzisz to z nieba?". Wdowa po chińskim lekarzu, który ostrzegał przed koronawirusem, urodziła synka

Próbował ostrzec przed tajemniczą chorobą

34-letni okulista Li Wenliang w grudniu zeszłego roku, zanim jeszcze oficjalnie potwierdzono pojawienie się nowego wirusa, próbował ostrzec innych lekarzy przed "tajemniczą chorobą". Zaniepokoiły go wyniki pacjentów trafiających do szpitala, w którym pracował. Objawy chorobowe były podobne do tych, które wywoływał koronawirus SARS, zidentyfikowany w 2003 roku.

Doktor Li postanowił ostrzec innych. "Objęci kwarantanną na oddziale ratunkowym" - zasygnalizował na grupowym czacie 30 grudnia. "Po prostu chciałem przypomnieć moim kolegom, by byli ostrożni" - tłumaczył lekarz w korespondencji ze stacją CNN. Dodał, że zalecił znajomym, by ostrzegli swoich bliskich.

Miał z tego powodu kłopoty, wuhańska policja oskarżyła go o rozsiewanie plotek. 34-latek został wezwany do komisariatu policji, gdzie miał usłyszeć "poważne ostrzeżenie", że jeśli nadal będzie "uparty i zuchwały" oraz nie zaprzestanie "nielegalnej działalności", to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.