Dyskretny, ale znaczący gest "chińskiego Kissingera". Co mówi o jego pozycji?

Zasiadający w 7-osobowym Stałym Komitecie Chińskiej Partii Komunistycznej Wang Huning, zwany czasem "chińskim Aleksandrem Duginem" albo "chińskim Kissingerem" to od wielu lat główny ideolog władz w Pekinie. Chociaż zwykle działa zza kulis, odegrał kluczową rolę w incydencie, jaki rozegrał się w Wielkiej Hali Ludowej na sesji zamykającej zjazd KPCh - pisze Reuters.

Dyskretny, ale znaczący gest

Gdy Li Zhangsu, przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, chciał podnieść się z krzesła, by asystować zdezorientowanego Hu, Wang uważnie śledząc całe zdarzenie zatrzymał Li, dyskretnie pociągając go za marynarkę. "Niewielka, ale - wydaje się - znacząca rola w epizodzie, który nie został jeszcze w pełni wyjaśniony" - zauważa Reuters.

Jak dodaje, ironią losu jest to, że 67-letni Wang służył zarówno u boku Hu, jak i jego zmarłego niedawno poprzednika Jianga Zemina, nim został jednym z najbliższych doradców obecnego prezydenta Xi Jinpinga. "Trajektoria wyjątkowa w czasach, gdy każdy inny członek Stałego Komitetu jest postrzegany jako lojalista Xi".

- Wydaje mi się, że towarzyszył Jiangowi Zeminowi w niemal każdej podróży, bez względu na to, dokąd się udał. To samo dotyczyło Hu Jintao, a potem Xi Jinpinga - powiedział Kenneth Lieberthal, ekspert ds. Chin, który w latach 1998-2000 był wysokim urzędnikiem ds. Azji w administracji Billa Clintona i który kilkakrotnie osobiście spotkał Wanga. - Ewidentnie ma łatwość nawiązywania relacji z osobistościami na najwyższych szczeblach władzy i budowania relacji opartych na zaufaniu. To dość niezwykłe - przyznał.