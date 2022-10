W Chinach w internecie dozwolone tylko pozytywne komentarze o Xi i zjeździe partii

Na zakończonym niedawno XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Xi Jinping zerwał z tradycją i przedłużył swoją władzę co najmniej o kolejne pięć lat. W kluczowych komitetach otoczył się wyłącznie lojalistami, co według ekspertów zwiastuje dalsze zacieśnianie kontroli nad społeczeństwem. Przemówienie Xi na zjeździe rozwiało nadzieje na odejście od wywołującej niezadowolenie społeczne surowej polityki "zero Covid". Ceny akcji na chińskich giełdach spadły, bo inwestorzy obawiają się, że partia będzie w coraz większym stopniu przedkładała ideologię i kontrolę nad wzrost gospodarczy.