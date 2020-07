Chińska naukowiec, zatajone informacje i schronienie w konsulacie. Napięcie między mocarstwami

Chińska badaczka oskarżona o podanie fałszywych informacji FBI na temat współpracy z armią schroniła się pod koniec czerwca w konsulacie Chin w San Francisco - wynika z ujawnionej przez media notatki sądowej. Wydarzenie to zbiega się w czasie ze wzrostem napięcia dyplomatycznego między Pekinem a Waszyngtonem.

Badaczką wymienianą w sądowych dokumentach jest Juan Tang, oskarżona przez Federalne Biuro Śledcze o ukrywanie we wniosku wizowym informacji na temat służby w chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej (PLA).

W czasie przesłuchania, do którego doszło 20 czerwca, kobieta utrzymywała, że nie miała styczności z armią, podczas gdy w czasie dochodzenia przeprowadzonego przez amerykańskie służby odkryto fotografię Tang w mundurze służby cywilnej PLA, a także inne dowody wskazujące na jej współpracę z Uniwersytetem Medycznym Sił Powietrznych Chin.

"Tego samego dnia FBI wykonało nakaz przeszukania mieszkania Tang, w czasie którego znaleziono kolejne dowody na jej przynależność do PLA" - wskazano w notatce. Jak dodano, kobieta w kilka dni po przesłuchaniu, 29 czerwca, miała ukryć się w konsulacie Chin w San Francisco.

Amerykanie nakazują zamknięcie konsulatu

W czwartek do sprawy odniósł się Wang Wenbin. - Jedynym celem tych złośliwych oskarżeń jest zniesławienie Chin. Zamknięcie konsulatu to krok całkowicie nieuzasadniony i Chiny zastrzegają sobie prawo do odwetu - powiedział rzecznik MSZ na rutynowym briefingu w Pekinie.