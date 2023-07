Chińskie oprogramowanie może zakłócić amerykańskie operacje wojskowe? USA mają tropić "tykającą bombę"

Waszyngton tropi złośliwe chińskie oprogramowanie, które może zakłócić lub spowolnić amerykańskie działania wojskowe - podał "New York Times", powołując się na urzędników i przedstawicieli służb. Oficjele twierdzą, że jest ono ukryte w sieciach wojskowych związanych z energetyką czy zaopatrzeniem. Pojawiły się obawy, że Pekin mógłby mieć wpływ między innymi na szybkość reakcji USA w przypadku chińskiego ataku na Tajwan.

Według amerykańskich urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego, wojskowych i wywiadu, USA polują na złośliwe chińskie oprogramowanie. Jak informuje "New York Times", ma ono być ukryte w różnych systemach wojskowych, między innymi "systemach kontrolujących sieci energetyczne, systemy łączności i zaopatrzenia w wodę, które zasilają bazy wojskowe".

"Tykająca bomba"

A - jak twierdzą rozmówcy gazety - ponieważ bazy często korzystają z tej samej infrastruktury zaopatrzeniowej, co cywilne domy i firmy, zagrożenie może dotyczyć również wielu innych Amerykanów.

Według nich, wysiłki rządu w celu wytropienia kodu trwają już od jakiegoś czasu. Dotychczasowe ustalenia - twierdzą - pokazują, że chiński ślad jest bardziej rozpowszechniony, niż początkowo sądzono. Urzędnicy przyznają jednak, że nie znają pełnego zakresu obecności złośliwego kodu w sieciach. Jak wskazuje "NYT", częściowo dlatego, że jest on tak dobrze ukryty.

Wrażliwe plany w sieciach niejawnych

Urzędnicy twierdzą, że oprogramowanie wydaje się być skierowane do zwykłych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które służą zarówno ludności cywilnej, jak i pobliskim bazom wojskowym.

"New York Times" zauważa, że najbardziej wrażliwe planowanie odbywa się w sieciach niejawnych, wojsko zwyczajowo wykorzystuje jawne, ale bezpieczne sieci do podstawowej komunikacji, spraw personalnych czy dotyczących logistyki lub zaopatrzenia. Chiński kod nie został znaleziony w tajnych systemach. Urzędnicy odmówili jednak wskazania jawnych sieci wojskowych, w których go wykryto.