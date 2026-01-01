Polski filozof: rozpada się nie tylko powojenny ład

Logo strona główna
Tonga
Parada wojskowa w Pekinie, 3 września 2025 roku
Źródło: Reuters
Mamy do czynienia z drugim rozpadem zachodniego systemu kolonialnego, ale - co równie ważne - sam kolonializm w ogóle nie znika. Ten, kto ma siłę, wciąż wykorzystuje niezmiennie słabsze kraje - podkreśla filozof, profesor Damian Leszczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak wskazuje, teraz na światową arenę weszły Chiny, a całkowita zmiana powojennego układu sił jest bardzo widoczna w Azji, na Pacyfiku i w Afryce.

W cieniu tarć między potęgami o nowy porządek świata rozpada się układ sił powstały nie tylko po II wojnie światowej, ale też po epoce kolonialnej ponad 100 lat temu. W 2025 roku tempo tego procesu znacząco wzrosło - uważa prof. Leszczyński.

Kierownik Zakładu Epistemologii i Filozofii Umysłu Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla, że najwyraźniej widać to w Afryce, a częściowo również w Azji i Oceanii. Naukowiec, który specjalizuje się m.in. w epistemologii odkryć geograficznych, podkreślił, że obecne zjawisko można nazwać drugim rozpadem zachodniego systemu kolonialnego.

- Pierwszy miał miejsce po zakończeniu II wojny światowej, a jego źródłem był przede wszystkim nowy porządek (...) i powstanie dwóch przeciwstawnych bloków: zachodniego i komunistycznego - wskazuje. - W efekcie w Afryce i Azji powstało wiele rzekomo niezależnych państw. Celowo używam przysłówka "rzekomo", bo każde z nowopowstałych państw z jednej strony wymknęło się swemu dawnemu imperium, głównie Francji bądź Wielkiej Brytanii, tylko po to, by trafić pod wpływy któregoś z nowych hegemonów, czyli USA lub ZSRR - dodaje.

Francja traci wpływy w dawnych koloniach

Naukowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego zgadza się z opinią, że w 2025 roku Afryka Zachodnia była regionem, w którym zrywanie więzi z byłą metropolią, w tym wypadku - Francją, było szczególnie widoczne.

Jak wskazuje, od 2022 roku postępuje wypychanie francuskiej obecności z Mali, Nigru i Burkina Faso, a w lipcu 2025 roku ostatni francuscy żołnierze opuścili kraj, który przez długi czas uchodził za jednego z bliższych sojuszników Paryża w tej części świata - Senegal. W sumie na przestrzeni trzech ostatnich lat francuskie siły zbrojne wycofywały się też z Czadu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

To łącznie sześć krajów Afryki. Prof. Leszczyński podkreśla, że poza Mauretanią, Beninem i Gwineą więzi pozostałych krajów, które do 1960 roku wchodziły w skład Francuskiej Afryki Zachodniej, są dziś tak odległe od Paryża, jak nigdy w historii.

Senegalczycy w Dakarze (2024 r.)
Senegalczycy w Dakarze (2024 r.)
Źródło: Shutterstock

Chiny silnie inwestują w Afryce

Jak wskazuje filozof, jednym z głównych podmiotów kształtujących nowy ład międzynarodowy są Chiny.

- Miałem okazję oglądać w niektórych afrykańskich państwach silną ekspansję Chin, między innymi w Zambii, gdzie przejęli niemal cały rynek surowców, w Zimbabwe, gdzie w ciągu 12 miesięcy zarejestrowano ponad 500 chińskich firm, a także w Demokratycznej Republice Konga, gdzie Chiny również dominują w przemyśle wydobywczym. Dziś wielu postkolonialnych sojuszników Rosji i USA zwróciło się w stronę Pekinu - tłumaczy.

Prof. Leszczyński podkreśla też, że chiński sposób kolonizowania zasadniczo różni się od na przykład brytyjskiego, w którym "hamowano rozwój kolonii, maksymalnie eksploatowano je, a także traktowano jako rynek zbytu dla własnych produktów, co doprowadziło do zniszczenia potencjału Indii, które do dziś odczuwają skutki brytyjskiej kolonizacji".

- Chińczycy owszem, eksploatują surowce, ale jednocześnie budują infrastrukturę i dają tanie towary, choć w większości niskiej jakości. Jak na razie nie stosują przemocy, ale są w stanie kontrolować zdominowane przez siebie rządy w inny sposób - mówi naukowiec.

Harare, stolica Zimbabwe
Harare, stolica Zimbabwe
Źródło: CECIL BO DZWOWA/Shutterstock

Zmiany widać także w Oceanii

Leszczyński dodaje, że równie ciekawe jest to, co dzieje się w Oceanii. - Wydarzenia 2025 roku w tej części świata mogą umknąć w natłoku innych spraw, a są nie mniej istotne.

Uwagę zwraca na nową strategię bezpieczeństwa USA, w której Indo-Pacyfik "okazuje się kluczowym rejonem, o którego 'otwartość' - jak czytamy - mają dbać Amerykanie", tymczasem "w rzeczywistości chodzi o to, by nie dopuścić, żeby Chiny i ogólnie kraje BRICS wzmocniły swoją obecność na Oceanie Spokojnym". - Chodzi nie tylko o rywalizację w wymiarze militarnym, ale przede wszystkim handlowym (ochrona szlaków morskich, od II wojny kontrolowanych przez USA - red.), a także polityczną - podkreśla.

Badacz nie zgadza się z tezą, że to w rejonie Indo-Pacyfiku wykuwa się przyszły porządek świata. Mimo to przywołuje jednak sekwencję wydarzeń z ostatnich kilku lat: z jednej strony Chiny zawarły umowy o współpracy w dziedzinach obronności, handlu i finansów z Kiribati, Wyspami Salomona, w lutym 2025 roku ze stowarzyszonymi z Nową Zelandią Wyspami Cooka, a w listopadzie 2025 roku przez tydzień z oficjalną wizytą w Chinach przebywał król Tonga, Tupou VI.

- Królestwo Tonga nigdy nie zostało skolonizowane i choć ekonomicznie jest bez znaczenia, mogłoby się okazać geostrategicznie istotnym miejscem. Nie można też zapominać o północnym Pacyfiku, gdzie USA mają swoje główne bazy wojskowe. Chodzi m.in. o Sfederowane Stany Mikronezji i prężnie działającą chińską ambasadę w największym z czterech stanów, które je tworzą - Pohnpei - wyjaśnia Leszczyński.

Dodaje, że niejako w odpowiedzi na te działania Australia zawarła polityczne i gospodarcze umowy z Tuvalu, a w październiku 2025 roku z Papuą-Nową Gwineą, co wywołało negatywne komentarze w Chinach.

Tonga
Tonga
Źródło: Shutterstock

Konflikty w Azji symptomem tarć

Leszczyński zaznacza, że nie mniejsza dynamika stosunków międzynarodowych ma miejsce w Azji i to nie tylko między Chinami z jednej a Japonią, Koreą Południową i Tajwanem z drugiej strony. W tym kontekście wymienił też próbę "wejścia USA do państw posowieckich w Azji Środkowej", narastające napięcie w stosunkach indyjsko-pakistańskich czy sytuację na Środkowym i Bliskim Wschodzie.

- Kluczowa jest wciąż cieśnina Malakka, przez którą przechodzi m.in. 80 procent chińskiego importu ropy. Ponieważ Malezja pozostaje sojusznikiem USA, dochodzi do prób wzniecenia konfliktów w okolicy i - w mojej ocenie - starcia na granicy Tajlandii i Kambodży są jednym z tego efektów - mówi eskpert.

Kolonializm nie znika

W opinii Leszczyńskiego zachodzące zmiany mają też drugi, filozoficzny i antropologiczny wymiar.

- Jeśli cofniemy się jeszcze do Greków, Rzymian czy Persów, widać wyraźnie, że relacja dominium-kolonia jest czymś stałym w stosunkach między państwami. Nie inaczej było w innych cywilizacjach. Imperia mają swoich wasali, czyli kraje drugiej kategorii, a także swoje kolonie, czyli kraje trzeciej kategorii. Obecne wydarzenia zmuszają nas do tego, by zmienić dotychczasowy sposób patrzenia i ponownie, na chłodno ocenić, czy aby kraje tzw. pierwszego świata nie stają się, bądź już nie są wasalami, a może nawet koloniami imperiów - uznał naukowiec.

- W tej wojnie wszystkich ze wszystkimi, jaką jest polityka międzynarodowa, silni mają władzę nad słabszymi i wykorzystują ich politycznie, ekonomicznie lub militarnie. Warto o tym pamiętać i mówić wprost, aby uniknąć rozczarowań i nie dać się uwikłać - dodał.

- Zmieniają się treści, które wlewa się w tę samą formę, a forma jest niezmienna, bo taka jest natura ludzka, a polityka jest tylko jej wyrazem. Jej źródłem zaś - jak pisał jeszcze św. Augustyn, analizując Imperium Rzymskie w "Państwie Bożym" - niezmiennie pozostaje libido dominandi (pragnienie dominacji - red.) powodowane chęcią zysku, samego faktu posiadania władzy czy pragnieniem prestiżu. Dlatego po prostu kolonializm jest jednym ze stałych sposobów realizacji żądzy władzy, choć realizuje się go w różny sposób: przy użyciu przemocy, poprzez dyplomację, środki ekonomiczne i traktaty - podsumował Leszczyński.

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
KolonializmAfrykaAzjaPacyfikFrancjaMaliNigerBurkina FasoCzadWybrzeże Kości SłoniowejMauretaniaGwineaChinyPolityka zagraniczna ChinZambiaZimbabweDemokratyczna Republika KongaUSAPolityka zagraniczna USABRICSKiribatiWyspy SalomonaNowa ZelandiaTongaPapua Nowa GwineaAustraliaMalezjaHistoriaStosunki USA - Chiny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica