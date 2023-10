200 przysiadów za rozmawianie na lekcji. Uczeń w szpitalu w stanie krytycznym

14-letni uczeń szkoły średniej w chińskiej prowincji Hunan trafił do szpitala w stanie krytycznym po tym, jak nauczyciel miał zmusić go do zrobienia 200 przysiadów za rozmawianie na lekcji, informuje "South China Morning Post". Wedle informacji uzyskanych przez hongkoński dziennik, dyrektor szkoły oraz "zaangażowani nauczyciele" zostali zawieszeniu w pełnieniu obowiązków.

14-letni uczeń szkoły średniej w mieście Changsha w prowincji Hunan na południu Chin odczuwał "poważny dyskomfort" przez kilka dni po tym, jak został zmuszony przez nauczyciela do zrobienia 200 przysiadów za rozmawianie na lekcji. Choć – jak podał w sobotę hongkoński dziennik "South China Morning Post" – miał mówić potem nauczycielom, że boli go noga, ci mieli zmusić go do chodzenia w kółko na lekcjach wychowania fizycznego.