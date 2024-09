Chiny przeprowadziły w środę test międzykontynentalnej rakiety balistycznej - poinformowało chińskie ministerstwo obrony. Pocisk z atrapą głowicy bojowej spadł do Pacyfiku. Chiny niezwykle rzadko przeprowadzają tego typu testy - ostatni miał miejsce prawdopodobnie jeszcze w czasach zimnej wojny. Japońskie władze przekazały, że nie zostały one uprzedzone o teście i oceniły, że był on "poważnym powodem do niepokoju".