Zmiany w chińskiej armii. Tajwański minister obrony komentuje

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) po przetasowaniach w jej kierownictwie i podporządkowaniu dowództwa prezydentowi Xi Jinpingowi może skupić się w większym stopniu na Tajwanie - ocenił tajwański minister obrony Cziu Kuo-czeng. Ministerstwo obrony w Tajpej zapowiada reorganizację, by przygotować się na wzmożoną presję ze strony Pekinu.

Przewodniczącym CKW i zwierzchnikiem sił zbrojnych pozostał przywódca Chin Xi Jinping. Na pierwszego wiceprzewodniczącego awansowano generała Zhou Youxia, blisko związanego z Xi, a drugim wiceprzewodniczącym został generał He Weidong, były dowódca wschodniego teatru działań ALW - obszaru obejmującego Tajwan.

Awans He, który ma doświadczenie w leżącej naprzeciwko Tajwanu prowincji Fujian, wskazuje, że chińska armia "nasila przygotowania bojowe do wysiłków wojskowych przeciwko Tajwanowi" - ocenił pracujący w Hongkongu komentator spraw wojskowych Song Zhongping, cytowany przez hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Tajwański minister obrony oświadczył, że nie obawia się wybuchu wojny w czasie swojej kadencji. "Jesteśmy przygotowani na poświęcenia, by bronić naszego kraju" - dodał, cytowany przez tajwańską agencję prasową CNA.

"Chiny mogą zaatakować Tajwan jeszcze przed 2024 rokiem"

Władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część Chińskiej Republiki Ludowej i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. Władze w Tajpej określają natomiast wyspę jako niezależny kraj i zapowiadają obronę wolności i demokracji.

Szef tajwańskiego MSZ Joseph Wu ocenił natomiast, że Chiny najpewniej nasilą " ataki i groźby wobec Tajwanu , szczególnie na polu dyplomacji" i będą się starały przekonać stolice utrzymujące formalne stosunki z Tajpej, by je zerwały. - Dyplomatyczne wyzwania, z którymi się mierzymy, stają się coraz większe. Patrząc naprzód, nasza sytuacja staje się trudniejsza - dodał.

Pekin zaostrza retorykę wobec Tajwanu

Tajwańska prezydent Caj Ing-wen zapewniła we wtorek, że Tajwan nie ugnie się pod presją Chin. Skrytykowała Pekin za próby zagrożenia tajwańskiej demokracji poprzez straszenie użyciem siły, cyberataki i przymus ekonomiczny - przekazała japońska stacja NHK.

Xi podporządkował sobie chińską armię

Komentatorzy zwracają uwagę, że na zjeździe KPCh Xi obsadził kluczowe komitety wyłącznie swoimi konfidentami. Może to oznaczać, że w jego bliskim otoczeniu nie będzie nikogo, kto się mu sprzeciwi albo będzie skłonny powiedzieć mu, że popełnił błąd. To z kolei może zwiększać ryzyko złej oceny sytuacji i rozpętania wojny. Wielu ekspertów sądzi jednak, że Xi zdaje sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji próby siłowego zajęcia Tajwanu, a rozwijanie zdolności do ataku nie oznacza, że ten atak nastąpi.