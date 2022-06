Chiny "będą walczyć do końca". Ostry komentarz w sprawie Tajwanu

Chiński minister obrony Wei Fenghe zapowiedział, że jego kraj będzie "walczyć za każdą cenę i do końca, aby uniemożliwić Tajwanowi proklamowanie niepodległości". Na forum ds. bezpieczeństwa Dialog Shangri-La w Singapurze odniósł się też do wojny w Ukrainie mówiąc, że Chiny nie popierają tego konfliktu, ale nie uważają, że mogą go rozwiązać sankcje.