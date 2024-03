To była ciężka doba dla obrony powietrznej Tajwanu. Chińczycy wysłali w stronę tego państwa aż 36 samolotów i dronów, z czego ponad połowę po zmroku, a to nie zdarza się często. Na radarach pojawiło się też sześć okrętów wojennych. Dobę wcześniej w powietrzu wykryto 32 maszyny Pekinu, a od początku marca już niemal 300.

W piątkowym komunikacie ministerstwo obrony w Tajpei przekazało, że w pobliżu wyspy wykryto 36 chińskich maszyn w powietrzu - myśliwców, samolotów transportowych i dronów. To najwięcej w tym roku. Aż 20 z nich ruszyło w stronę Tajwanu po zmroku, co do tej pory było rzadkością.