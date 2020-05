Chiński generał: nie obiecujemy wykluczenia siły wobec Tajwanu

Jeden z najważniejszych chińskich generałów Li Zuocheng oświadczył, że Chiny zaatakują Tajwan, jeśli nie będzie innej możliwości powstrzymania jego secesji. Szef wydziału połączonych sztabów chińskiej armii zaostrzył tym samym retorykę Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i od dekad, z wielkimi sukcesami, wywiera presję na społeczność międzynarodową, by ta nie utrzymywała z nim kontaktów.

- Jeśli możliwość pokojowego zjednoczenia będzie utracona, wówczas ludowe siły zbrojne wraz z całym narodem, w tym mieszkańcami Tajwanu, podejmą wszelkie konieczne kroki, by stanowczo rozprawić się ze wszelkimi spiskami i działaniami separatystycznymi - powiedział Li.

- Nie obiecujemy wykluczenia użycia siły i pozostawiamy sobie możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych środków, by ustabilizować i kontrolować sytuację w Cieśninie Tajwańskiej - dodał, cytowany przez agencję Reutera.

"Ścieżka niepodległości Tajwanu to ślepy zaułek"

Brytyjska agencja ocenia, że choć Pekin nigdy nie wykluczył możliwości użycia siły, by przejąć kontrolę nad Tajwanem, to jednak nieczęsto zdarza się, by oficer w służbie czynnej tak bezpośrednio mówił o tym publicznie. Wypowiedź Li jest tym bardziej znacząca, biorąc pod uwagę zaniepokojenie świata narzucaniem prawa o bezpieczeństwie narodowym Hongkongowi.